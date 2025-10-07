バイエルンのハリー・ケインが、自身の将来について語った。2023年夏に下部組織時代から在籍していたトッテナムを離れ、ドイツの絶対王者への加入を決断したケイン。新天地でも持ち前の得点力は健在だ。バイエルンでの106試合で103得点をマーク。今季もここまで公式戦10試合で18ゴールと圧巻の活躍を見せている。バイエルンとの現行契約は2027年６月末まで。来夏有効となる契約解除条項の存在も報道され、プレミアリーグ復帰