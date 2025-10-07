日本サッカー協会（JFA）は10月７日、影山雅永技術委員長の契約解除を発表した。会見に登壇した湯川和之専務理事は次のように経緯を報告した。「本日開催の理事会において、技術委員長職の解除を決議しましたのでご報告いたします。すでにフランスで報道されていますが、（影山氏は）フランスのパリ行きの機内で児童ポルノを閲覧し、パリの空港で拘束され有罪判決を受けたことによるものです。JFAとしては遺憾であり、ご心配を