大分市内のスーパーで焼酎を万引きしたとして、高齢とみられる男が7日、現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所・職業・氏名不詳の男です。 警察によりますと、男は7日正午すぎ、大分市内のスーパーで焼酎1本（販売価格195円）を盗んだ疑いがもたれています。 当時、店の関係者が犯行を目撃し、「万引きした男を確保している」と警察に通報。駆けつけた警察官が現場にいた男を現行犯