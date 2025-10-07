ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）が展開するドムドムハンバーガーが、「丸ごと！！カニバーガー」を10月14日から期間限定で発売します。今年は「コチュジャン味」が登場同商品は2019年10月に初登場。高級食材であるソフトシェルクラブ（脱皮したての殻のやわらかいカニ）が丸ごと挟まったビジュアルと、やわらかいカニのうまみで人気を集めた商品です。その後も、期間限定で再販売されています。今年は定番の味「ス