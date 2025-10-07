ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）が展開するドムドムハンバーガーが、「丸ごと！！カニバーガー」を10月14日から期間限定で発売します。

今年は「コチュジャン味」が登場

同商品は2019年10月に初登場。高級食材であるソフトシェルクラブ（脱皮したての殻のやわらかいカニ）が丸ごと挟まったビジュアルと、やわらかいカニのうまみで人気を集めた商品です。その後も、期間限定で再販売されています。

今年は定番の味「スイートチリ味」に加え、新たに「コチュジャン味」が登場。カラッと揚がった香ばしいソフトシェルクラブに、“コクうま”なコチュジャンを合わせています。バーガーは「どむぞうくん」のオリジナル旗付きです。

同社は「殻ごと召し上がっていただけますので、カニの身、みそ、殻のうまみを丸ごと味わえます」とコメントしています。

再販売のたびに話題となる同商品。今回もSNSでは早速話題になっているようで、「す、すごい…」「斬新すぎる」「カニ×コチュジャンって絶対うまいやつじゃん」「ずっとずっと食べたかったカニバーガー、今年も販売してくれる」「一度食べてみたかったやつ！」「今年こそ食べたいなぁ」といった声のほか、これまでに食べたことがある人からも「帰ってくる！やったー！」「これおいしいんだよね」「待ってた これが食べたくて片道1時間半かけて行く」「今年も食べるぞ！」など、喜びの声が多数上がっています。

価格は、単品が各1290円、各セット1690円（どちらも税込み）。セットにはポテトフライMとドリンクMが付きます。全国の店舗（浅草花やしき店、市原ぞうの国店は単品のみ）で販売されます。