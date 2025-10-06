80歳以上で健康な人の4割強が「40〜60代の頃から健康意識を持っていた」――そんな調査結果が株式会社Wellness Land（大阪府大阪市）が運営する『女性専用24時間ジムAmazones（アマゾネス）』による「健康な80歳以上の方の過去の生活習慣」に関する調査でわかりました。では、80歳以上で健康な人が行っていた健康習慣にはどのようなことがあるのでしょうか。【グラフ】80歳以上で健康な人が「40〜60代の頃から行っていた健康習慣」