Àµ¼°È¯É½Á°¤Î¡ÖM5 iPad Pro¡×¤ò¤Ê¤¼¤«³¤³°¤ÎYouTuber¤¬¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ»ö¤¬¤Þ¤¿µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¬¡ÖM5 iPad Pro¡×¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿Wylsacom¡¿YouTube¡Ë¡£ ¤³¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ï¥í¥·¥¢·ÏYouTuber¤ÎWylsacom¤µ¤ó¤¬¸ø³«¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬Àµ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢M5 iPad Pro¤Ï¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖM4 iPad Pro¡×¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸³°´Ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖM5¡×¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢CPU¤Ï¡ÖM4¡×¤ÈÆ±¤¸4¥³¥¢¤Ç¡¢Geekbench¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï