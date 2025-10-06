正式発表前の「M5 iPad Pro」をなぜか海外のYouTuberがレビューするという珍事がまた起こりました。

このレビューはロシア系YouTuberのWylsacomさんが公開。その内容が正しければ、M5 iPad Proは現行モデルの「M4 iPad Pro」と、ほとんど同じ外観となるようです。

搭載されている「M5」チップは、CPUは「M4」と同じ4コアで、Geekbenchテストではシングルコア性能で約10%、マルチコア性能で約15%高速になっているとのこと。

一方、GPU性能はM4と比較して38％と驚異的な向上を果たしています。

M5 iPad Proは12GBのRAMを搭載しています。M4 iPad Proの256GB／512GBストレージモデルは8GBのRAMを搭載していたので、M5 iPad Proはより多くのRAMを搭載することになりそう。

なお、Wylsacomさんは、2年連続でアップルの未発表製品を入手して公開しています。このことから、動画の信憑性はそれなりに高いと考えられそう。

この秋に登場するであろうM5 iPad Proは、スペックの向上が主なポイントとなりそうです。

Source: Wylsacom／YouTube via 9to5Mac 1, 2

