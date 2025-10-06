·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½¡Ê¤¢¤­¤é¡Ë»ÔÄ¹¤¬¡¢Éô²¼¤Ç¤¢¤ë»ÔÌò½ê´´Éô¤Î´ûº§ÃËÀ­¤ÈÊ£¿ô²ó¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤ËÇÈÌæ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿Àè·î24Æü¤È10·î2Æü¤Ë»ÔµÄ¤é¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ª¤è¤Óµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼áÌÀ¡£¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£ ÃËÀ­¤â½µ´©»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃË