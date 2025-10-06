¡Ô¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡ÕÁ°¶¶¡¦¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡È¸µÊÛ¸î»Î¡É¡¡¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¼áÌÀ¤ÏË¡Î§²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÀïÎ¬¡É¤«¡©
·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½¡Ê¤¢¤¤é¡Ë»ÔÄ¹¤¬¡¢Éô²¼¤Ç¤¢¤ë»ÔÌò½ê´´Éô¤Î´ûº§ÃËÀ¤ÈÊ£¿ô²ó¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤ËÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿Àè·î24Æü¤È10·î2Æü¤Ë»ÔµÄ¤é¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ª¤è¤Óµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼áÌÀ¡£¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤â½µ´©»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃË½÷¤È¤·¤Æ¤Î°ìÀþ¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¾ì½ê¤¬¾ì½ê¤À¤±¤Ë¡¢µ¿¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¸µÊÛ¸î»Î¤À¤¬¡¢¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¼¼¤·¤¿¤¬¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÊÛÌÀ¡É¤ÏË¡Î§¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤ê¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡©
ÃË½÷ÌäÂê¤Ë¤âÂ¿¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¿ù»³Âç²ðÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¡È»ö¼ÂÇ§Äê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·Ð¸³Â§¤ä¾ï¼±¤ò¤â¤È¤Ë¡ØÉáÄÌ¤Ê¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¤è¤Í¡Ù¤È¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¹Í¤¨¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
ËÜ·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÉÔÄç¹Ô°Ù¤òÁè¤¦¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÏÀ¹Ô°Ù¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ°ì»þÅª¤ËÂÚºß¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃË½÷¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÀ¹Ô°Ù¡Ê¡áÉÔÄç¹Ô°Ù¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÄÌ¾ï¤Ï¡×¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢È½ÃÇ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ìÊý¤¬ÀÅªÉÔÇ½¼Ô¤ÇÀ¹Ô°Ù¤¬¤½¤â¤½¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¶¯ÎÏ¤ÊÈ¿¾Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¹Ô°Ù¤ò¤»¤º¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µÏ¿¤¬»öºÙ¤«¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎ©¾Ú¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ØÄÌ¾ï¤Ï¡Ù¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ù»³ÊÛ¸î»Î¡ËÊÛ¸î»Î¡¦À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÀïÎ¬¡É¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢¿ù»³ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Æ±¤¸Ë¡Î§²È¤È¤·¤Æ¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¡ÖÃË½÷´Ø·¸¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡×ÀïÎ¬¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡£
¡ÖÃË½÷´Ø·¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈÝÄê¤·¤¤ì¤ëº¬µò¤¬»ÔÄ¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Ç§¤á¤¿¤é¡ÊÌ±»ö¾å¤Î¡Ë°ãË¡¤Ï³ÎÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÈÝÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ë¡Î§²ÈÅª¤ÊÂÐ±þ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉÔÄç°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Ã¤µ¤ÈÇ§¤á¤Æ¤µ¤Ã¤¯¤êÏÂ²ò¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯¼£²È¤À¤È°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¿ù»³ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤â¼¿¦¤·¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¡È¥È¥ì¥ó¥É¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¹Í¤¨¤º¡¢º£¸å¡¢¼óÄ¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤È³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼é¤ë¤³¤È¤â¡¢¡Ø¸Ä¿Í¤ÎÍø±×¡Ù¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÅ¬²ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¾¤Ð¤¢¤¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£À¯¼£²È¤¬ÉÔÎÑ¤Ç°úÀÕ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÁ°»þÂåÅª¡×¡©
ÉÔÎÑÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿À¯¼£²È¤Ï¡¢¸½Ìò¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤À¤±¤Ç¤â¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÂåÉ½¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏº½°±¡µÄ°÷¡¢»²À¯ÅÞ´´»öÄ¹¡¦°ÂÆ£Íµ»²±¡µÄ°÷¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦»³ÅÄÂÀÏº»²±¡µÄ°÷¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦Ìðºê·øÂÀÏº½°±¡µÄ°÷¤Ê¤É¡¢Ëçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¼Õºá¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Ç§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊÑ¤ï¤é¤ºµÄ°÷³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âÉÔÄçÌäÂê¤ÇÀ¯¼£²È¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢Á°»þÂåÅª¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿ù»³ÊÛ¸î»Î¤Ï°ìÊâ°ú¤¤¤¿¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÉÔÄç¤½¤Î¤â¤Î¤Ï»äÅª¤Ê»öÊÁ¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±³¤ò¤Ä¤¯¿Í¤¬¸øÌ³¤ËÅ¬¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÈÝÄê¤·¤¿»þ¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Ëº¬µò¤¢¤ëÈ¿ÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Í¸¢¼Ô¤Ï¸·¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×