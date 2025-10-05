秋になってもまだまだエアコンが必要な日、ありますよね。じつは秋こそ、エアコン内のカビに気をつけたい季節。夏のフル稼働でたまったほこりや汗・皮脂汚れがカビの繁殖を後押しし、放置すると部屋中に胞子をまき散らしてしまうことに……。そこで、家事・掃除アドバイザーの藤原千秋さんに『エアコンのカビ予防対策』について教えてもらいました。エアコンの秋カビに要注意！カビが繁殖するのに適しているのは、気温が20℃以上、