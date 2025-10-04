“コーヒーの街”という昼の顔とは一変、夜は洒脱な大人の酒場が増加中の清澄白河。街きっての情報通がナビゲートする“鉄板”のハシゴ酒ルートとは。ナビゲートするのは……清澄白河ガイド運営・調（しらべ） 大輔さん2011年からFacebookに「清澄白河ガイド」（@kiyosumiiine）のアカウント名で情報を発信。XやInstagramを合わせて、約2.5万人がフォローしている。自身も６年間、清澄白河に住み、現在は『清澄白河実験室-ことぶき