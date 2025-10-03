ドジャース・佐々木朗希【写真：ロイター】フルカウント

佐々木朗希は「重要な場面で使う」ロバーツ監督が語る絶大な信頼

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が佐々木朗希の今後の起用法に言及した
  • 「大きな自信を持っています」「重要な場面で使います」とコメント
  • リリーフとして連投の可能性についても「やりたいと言っています」と語った
記事を読む

おすすめ記事

  • レッズ戦を前に練習するドジャースの山本（２９日）＝飯島啓太撮影
    大リーグポストシーズン、山本由伸は第２戦に先発へ…大谷翔平は３戦目予定 2025年9月30日 14時26分
  • 「驚きはしない」ドジャースの編成トップが佐々木朗希の救援での大活躍＆相乗効果に期待 2025年10月2日 17時44分
  • レッズ戦で力投したドジャース・佐々木朗希【写真：荒川祐史】
    佐々木朗希のド派手デビュー、テオも“ドヤ顔”「あれがロウキ」　圧倒的投球に脱帽 2025年10月2日 15時44分
  • スポニチ
    ド軍指揮官　佐々木朗希は最終カードで2試合登板予定「今日も登板可能だ」試合前にはイチロー氏と対面 2025年9月27日 10時12分
  • 東京ドーム　(C) Kyodo News
    巨人、1−2の2回に無死一、二塁のチャンスを作るも…野村弘樹氏「一、二塁間に転がしたバッティングをしたかったんですけど…」 2025年9月26日 18時49分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 貨幣持ち出しの造幣局職員が死亡
    2. 2. せいじが「不適切行動」か 波紋
    3. 3. 岡村 コメンテーターに不快感
    4. 4. ドイツ 3万7000人を入国拒否
    5. 5. わいせつ配信目的も偽った? 逮捕
    6. 6. 感謝祭 トランプマン激怒の真相
    7. 7. 石破首相にドレッサー賞 X呆れ声
    8. 8. アッコ代打MC 朝の楽しみ台無し
    9. 9. 杉浦太陽に6人目の予定質問 批判
    10. 10. 市長ラブホ問題 相手が初言及か
    1. 11. NASA職員 約1万5000人が自宅待機
    2. 12. 春日部市で4台絡む事故 女性死亡
    3. 13. 4路線で合計47.7km バス廃止へ
    4. 14. ラーメン週3以上 死リスク1.52倍
    5. 15. クマに引っ張られた? 同行者語る
    6. 16. 高市早苗氏の巧妙な二刀流戦術
    7. 17. 田中眞紀子氏 父は本当に疲れた
    8. 18. プライム感謝祭 目玉商品はコレ
    9. 19. ポッキーCM出演 ヌードの過去も
    10. 20. 0時開始 iPadシリーズがSALEに
    1. 1. 貨幣持ち出しの造幣局職員が死亡
    2. 2. ドイツ 3万7000人を入国拒否
    3. 3. わいせつ配信目的も偽った? 逮捕
    4. 4. 石破首相にドレッサー賞 X呆れ声
    5. 5. 春日部市で4台絡む事故 女性死亡
    6. 6. ラーメン週3以上 死リスク1.52倍
    7. 7. クマに引っ張られた? 同行者語る
    8. 8. 高市早苗氏の巧妙な二刀流戦術
    9. 9. マジ凄い 佳子さまの交流に感激
    10. 10. 102歳が富士山登頂 ギネス認定
    1. 11. 熊襲撃で女性が心肺停止 1人不明
    2. 12. アナにセクハラか 局は争う姿勢
    3. 13. 河村氏の告訴「何やってんの」
    4. 14. 進次郎氏 総裁選後の深刻な不安
    5. 15. 花火大会中止 ひろゆき氏が驚き
    6. 16. 町田で女性殺害か 男の生い立ち
    7. 17. 「クロミカフェ」全国で順次開催
    8. 18. 長野で78歳男性死亡 クマ襲撃か
    9. 19. 5人死亡事故 車はくの字に変形
    10. 20. 全国「お小遣いランキング」1位
    1. 1. 市長ラブホ問題 相手が初言及か
    2. 2. 田中眞紀子氏 父は本当に疲れた
    3. 3. 無料封筒持ち去り「被害の実情」
    4. 4. 異臭放つ男性客 招いた地獄絵図
    5. 5. 共産党ポスターに"面白い"の声も
    6. 6. 股から「何か」閉経後に急増の病
    7. 7. クマ駆除に激怒する人増えた理由
    8. 8. 帰国した長男に「帰ってくるな」
    9. 9. 誤情報「小泉氏、議員立法ない」　Xで拡散、高市氏も
    10. 10. 立憲新人の「軽薄ツイート」物議
    1. 11. 次期首相 進次郎氏抑えた1位は?
    2. 12. 実業家・マイキー佐野氏が暴露！『酷すぎる。日本の政治家が国民を騙している実態に迫る』名目GDPに隠れた税収増のからくり
    3. 13. 玄関で死亡の女優 全裸で仰向け
    4. 14. 排泄物食べさせ感電か 事件全貌
    5. 15. ラブホ密会動画の真相 市が回答
    6. 16. 若者選ぶ 総裁になってほしい人
    7. 17. ［深層ＮＥＷＳ］林芳正氏は「野党に太いパイプ」、小泉進次郎氏は「コメ問題大胆に進めた」…高市早苗氏は「閉塞感打開できる」
    8. 18. 人口減少対策を議論する民間新組織、２７日発足…韓国と連携し提言や調査研究など予定
    9. 19. 自民党総裁選きょう投開票…小泉進次郎氏と高市早苗氏が先行、林芳正氏が追う展開
    10. 20. 官邸の動画に避難民大ブーイング
    1. 1. NASA職員 約1万5000人が自宅待機
    2. 2. 日本人に「言ったらだめ」反響
    3. 3. フィリピンで14歳以下の妊娠急増
    4. 4. 英語話さないかと 初来日で絶賛
    5. 5. 台湾人が選ぶ海外旅行先ランク
    6. 6. 日本人が苦手とする台湾のグルメ
    7. 7. BTSのRM 10月から個人所蔵品展示
    8. 8. 幻のじゃがいもをぜいたくに使用したプレミアム感満載の「ポテトチップスのり塩 今金男しゃく」を食べてみました
    9. 9. 新常識がひっくり返る大発見
    10. 10. ヒトの皮膚細胞から卵子を作製、不妊治療に新たな扉
    1. 11. BLACKPINK・ロゼ巡る論争拡大
    2. 12. 3万ウォン台のK-POPセットが論争
    3. 13. 前途多難な中国・レアアース磁石
    4. 14. 中国の焼肉店で「二重価格」物議
    5. 15. 中国「Kビザ」への批判に一蹴
    6. 16. 中国人観光客 無断離脱3年超
    7. 17. ELLE UKが人種差別疑惑に謝罪
    8. 18. 韓国政府 いまだにIT頼りの現状
    9. 19. NMIXX、新曲『SPINNIN’ON IT』フルビデオ公開！“愛の両面性”を描くドラマチックな演出に注目
    10. 20. 悠久の美を伝えるタンカと仏像　李巍さんの所蔵品、三亜で公開
    1. 1. 4路線で合計47.7km バス廃止へ
    2. 2. バスクリンが12月末で事業終了へ
    3. 3. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
    4. 4. 新型フォレスター「高級車超え」
    5. 5. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
    6. 6. 2つの蒲田駅繋ぐ計画 国交省認定
    7. 7. 「小麦の奴隷」店舗が激減の要因
    8. 8. YouTuber 10月の注意すべきこと
    9. 9. 外国人に投資され過ぎている日本
    10. 10. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
    1. 11. アサヒG 情報漏えいの可能性も
    2. 12. 「カオスな駅」奈良線の移設構想
    3. 13. アサヒHD被害の影響がコンビニに
    4. 14. 全日空が定年を６５歳に引き上げへ、人手不足が深刻化…正社員化で年収は５９歳時点の７割に
    5. 15. 【中小企業の若手の離職と職場への不満に関する意識調査】Z世代の約3割が入社半年で退職を検討、7割が「入社後のギャップ」を実感
    6. 16. イオンも「トップバリュ」値下げ
    7. 17. 国内最古の現役車両 2028年引退
    8. 18. 来週はノーベル賞の前哨戦か
    9. 19. 夢の軽井沢移住が招く「リスク」
    10. 20. AIとの付き合い方 基本の考え
    1. 1. プライム感謝祭 目玉商品はコレ
    2. 2. 0時開始 iPadシリーズがSALEに
    3. 3. Amazonセールで買うべき日用品
    4. 4. AirPodsもAmazonセールに登場へ
    5. 5. ニューバランス靴もSALE価格へ
    6. 6. Google新機能 おもしろい機能
    7. 7. マウスやイヤホンもSALE登場へ
    8. 8. プライム感謝祭 36%OFFで販売
    9. 9. 「Fire TV Stick」が過去最安に
    10. 10. OpenAIの最新動画生成AIモデル
    1. 11. 長時間労働と新たなストレス
    2. 12. プラン別 GoogleのAI利用上限
    3. 13. お菓子やボトル飲料もSALE価格へ
    4. 14. Ankerの充電器などもSALE価格へ
    5. 15. 「Xiaomi 15」が25%オフに
    6. 16. プライム感謝祭の注目カテゴリ10
    7. 17. 「こんなところに金脈が」　SNS各社「アバター」が大収入源
    8. 18. 植物の花作りは緑藻の光防御と遺伝的に共通の仕組みと判明　基生研らの研究
    9. 19. 【ライブ配信 関連記事】カメラだけでYouTube Liveに配信できる！ソニーPXW-Z90の ライブストリーミング機能を試す
    10. 20. iiyama PC、GeForce RTX 3070 LAPTOP搭載の15.6型ゲーミングノートPC
    1. 1. ソフトB 首位打者争いが決着か
    2. 2. 阪神 全31選手の登録を抹消
    3. 3. ダルビッシュ有 来季の去就は
    4. 4. 大谷翔平より目がいく 困惑殺到
    5. 5. 史上最高の投手 カーショー称賛
    6. 6. BDでKO負け「耳噛みちぎったる」
    7. 7. 「やっぱり似とるねぇ」朝ドラ2度目の共演、実の父子が同じポーズでオフショット、物語では「大変怠けちょられる」と父をディスった息子だが…
    8. 8. 山本由伸の愛用鞄 188万円超か
    9. 9. マチャド 質問にイライラ爆発
    10. 10. 村上宗隆の移籍先 専門家予想は
    1. 11. 吉田正尚が 次回のWBCに言及
    2. 12. 元サッカー選手の獄中記が話題
    3. 13. 「世界で最も美しい選手」露呈
    4. 14. 日産 横浜FMの株式売却の可能性
    5. 15. 巨人 第2次戦力外で「嵐」吹くか
    6. 16. 疑惑判定 球審に「刑務所行き」
    7. 17. 日本で若手監督 育たない理由は
    8. 18. 回想 星野氏復帰報道に頭抱えた
    9. 19. 活躍しても 鈴木誠也&吉田去就は
    10. 20. ドラフト会議 注目株3人の実名
    1. 1. せいじが「不適切行動」か 波紋
    2. 2. 岡村 コメンテーターに不快感
    3. 3. 感謝祭 トランプマン激怒の真相
    4. 4. アッコ代打MC 朝の楽しみ台無し
    5. 5. 杉浦太陽に6人目の予定質問 批判
    6. 6. ポッキーCM出演 ヌードの過去も
    7. 7. ちいかわ 新商品の販売方法変更
    8. 8. 「未来のフワちゃん」X困惑の声
    9. 9. 小林幸子 オレオレ詐欺に遭遇
    10. 10. 今井翼が「変貌」安心した人も?
    1. 11. 三味線奏者・Fumiyoshiさん死去
    2. 12. クマムシ 印税収入額を明かす
    3. 13. ラッコ配信映像 切り抜き大バズ
    4. 14. 国道で軽自動車が横転 男女5人死亡 1人重傷 三重・名張市
    5. 15. アニポケ出演 大和田伸也が歓喜
    6. 16. 坂上忍 肩手術のため人生初入院
    7. 17. 池脇千鶴 娘との2ショットに反響
    8. 18. 鳥羽周作シェフ 糖尿病の診断
    9. 19. 趣里 一部週刊誌の報道を否定
    10. 20. 水谷 趣里に「最後通告」したか
    1. 1. ミニマルで効率的なワードローブ
    2. 2. ブーム終了 頂き女子界隈の現状
    3. 3. スタバマニア絶賛 秋のケーキ
    4. 4. プロが頼る「実力派スキンケア」
    5. 5. 40・50代に合う最旬ヘアコーデ
    6. 6. 服はシンプルでもバランス良い訳
    7. 7. 注目は「メンズの服」ユニクロ服
    8. 8. GUとrokhのコラボに率直レビュー
    9. 9. 週6ユニクロで最旬コーデを紹介
    10. 10. 「微熱で騒ぐのやめろ」に反響
    1. 11. 一枚でコーデが決まるワンピ
    2. 12. 12星座別 2025年10月の運勢は
    3. 13. 美術館のようなホテルが誕生！名古屋城そばのラグジュアリーホテル「エスパシオ ナゴヤキャッスル」の豪華絢爛なアートワークを撮って出し！
    4. 14. 持ち歩きに便利 3COINSグッズ
    5. 15. ASTIGU 待望の新作ソックス
    6. 16. 本格懐石だけじゃない！カフェや居酒屋感覚で使えるカジュアル川床6選
    7. 17. ファミマでスヌーピー好き必見
    8. 18. 1枚でコーデ ユニクロのワンピ
    9. 19. 新潟で「NYスタイル」のピザ
    10. 20. 大丸札幌店の限定スイーツに注目