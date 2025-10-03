´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¸òÄÌ¸ø¼Ò¤¬¥½¥¦¥ëÃÏ²¼Å´¤Î°ÆÆâÊüÁ÷¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ëµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¼Í¥ÃÄÂÎ¤¬·ã¤·¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÀ¼Í¥¶¨²ñ¤Ï2Æü¡¢´Ú¹ñÊüÁ÷±éµ»¼ÔÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡¢´Ú¹ñÊüÁ÷¼Â±é¼Ô¸¢Íø¶¨²ñ¤È¶¦Æ±¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥½¥¦¥ë¸òÄÌ¸ø¼Ò¤¬Åö»ö¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤·¤ËÀ¼Í¥¥«¥ó¡¦¥Ò¥½¥ó»á¤ÎÀ¼¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤Æ³èÍÑ¤·¡¢ÂåÂØ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÃøºî¸¢Ë¡¾å¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÑÍýÅª¤Ë¤âÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­