µð¿Í¤Ï£²Æü¤Ë²µºäÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢°éÀ®¤ÎÄ¾¹¾ÂçÊåÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤é£µÁª¼ê¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²µºä¤Ï£²£°£²£±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£Ä£å£Î£Á¤òÂàÃÄ¸å¡¢¥á¥­¥·¥³¤äÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼£³£Á¤òÂàÃÄ¸å¤Ï£··î¤Ëµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«£µ»î¹ç¤Î°ì·³½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È£µÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤È·ë²Ì¤Ï¿¶¤ë¤ï¤º¡£Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï£²£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀô¤È¤È¤â¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥¢¥ó¥À¡¼