《必要なのかなとも思いましたが、皆さまへご報告です。今年の6月に怜央さんと離婚しました！結婚生活色々あるし2人にしかわからない事だと思うので何も語りませんが感謝です！ありがとうございました！》10月1日にインスタグラムのストーリーズで、多国籍バンド「ALI」のボーカル・LEOこと今村怜央（38）と6月に離婚していたことを発表した元E-girlsの藤井萩花（30）。LEOも同日に更新したインスタグラムのストーリーズで、《結婚