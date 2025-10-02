Image: i_am_zews / Shutterstock.com Lifehacker 2025年6月30日掲載の記事より転載 Google I/Oで発表された数々のGeminiの新機能。その中でも特におもしろい機能の1つが、いよいよ私たちの手元に届きはじめました。新機能「時間指定アクション（Scheduled Actions）」は、Geminiに対して、未来の特定の時間に、あるいは定期的にプロンプトを実行するように指示できるもの。小さな変化に聞こ