迷惑客を注意したところ、Googleマップの口コミに低評価を書き込まれる──そんな問題をめぐる投稿がSNSで話題になっている。発端となったのは、埼玉県のラーメン店「猫ニ叉タビ 本店」の店主がXに投稿した出来事だ。 【画像】ここにチャーチュー30枚！食べ放題実施時のメニュー 食べ放題で食べ過ぎた客が嘔吐 同ラーメン店では夕方の時間帯に、まぜそばを注文した客を対象に「チャーシ