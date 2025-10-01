2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催を予定している『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が追加情報を発表した。『TGC 北九州 2025』映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』SPステージに超豪華俳優陣が出演「令和イチ泣ける」と話題を呼んだ芥川なお氏のベストセラー純愛小説『ストロベリームーン』（2023年刊行）が、映画『余命10年』『いま、会いにゆきます』などを手がけた