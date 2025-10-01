ÅÙ¶»¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¸½ÃÏ£¹·î30Æü¤Ë¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î¥Á¥ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¡£½éÀï¤Î¥¨¥¸¥×¥ÈÀï¤â£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¾¡ÅÀ£¶¡£·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥Á¥êÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿35Ê¬¤ËPK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â²¬Îâñ¥¤¬ÄËº¨¤Î¼ºÇÔ¡£Å¨GK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢55Ê¬¤ËºÆ¤Ó¡¢PK¤ÎÀä¹¥