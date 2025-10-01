人気YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」で、12人目を妊娠中の助産師HISAKOさんが「助産師 HISAKOおすすめいる?いらない?初めての赤ちゃんの【授乳グッズ編】」と題した動画を公開。長年の知見をもとに、初ママが悩みがちな“授乳グッズ何を買えばいいの？”問題にズバリ答えた。 動画冒頭、HISAKOさんは「ほとんどいらないもんばっかりなんですよ」「こんなとこでお金使ったらあかん」と語り、新米ママがショップのマニ