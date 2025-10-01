2025年9月29日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国が外国の若い科学技術人材をターゲットとした新たな「Kビザ」を設けると報じた。記事は、国内の優秀なエンジニアに事欠かない中国が新たに「Kビザ」を設け、10月1日より実施することで、外国の投資人材を歓迎する国のイメージを形成し、米国との関税戦争によって暗雲が立ち込める中国経済の好転を目指そうとしていると紹介。米アイオワ州の移民弁護士である