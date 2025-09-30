サムスン電子ジャパンは9月26日、手ごろなサイズのエントリータブレット「Samsung Galaxy Tab A11」の国内販売を開始した。カラー展開はグレーの1色のみ。●フラグシップスマホのデザイン性を踏襲 カメラ性能を高めDolby Atmos対応スピーカーを備える新製品は、片手にフィットし、持ち運びにも便利な約8.7インチディスプレーを採用したタブレット。リフレッシュレートは90Hz。フラグシップスマートフォンの特徴的なデザインを