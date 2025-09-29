151ps/198Nmを発する2.0L直列4気筒エンジンとCVTを搭載 日産セントラ｜Nissan Sentra 新型セントラは、ダイナミックなデザインと洗練された走行性能を備え、最新のコネクティビリティのほか、全グレードに全方位運転支援システム（現地名セーフティシールド360）を標準搭載したモデルとして登場した。エクステリアデザインは、フロントマスクに進化したVモーショングリルに加え、薄型LEDプロジェクタ&