ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 久保田利伸が挙げた注目の日本人歌手3人「見に行ったのは彼くらい」 久保田利伸 歌手・アーティスト エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 久保田利伸が挙げた注目の日本人歌手3人「見に行ったのは彼くらい」 2025年9月29日 11時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 久保田利伸が28日深夜の番組にVTR出演し、注目の日本人歌手を明かした SIRUPについて、「『見〜っけた！』って見に行ったのは彼くらい」と言及 あいみょんやVaundyの名前も挙げ、「音もいい」「才能アリアリ」と話した 記事を読む