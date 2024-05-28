現在、主演ドラマ『Believe-君にかける橋-』（テレビ朝日系）が放送中の木村拓哉が、8月14日、2年7カ月ぶり3枚めとなるオリジナルアルバム『SEE YOU THERE（あの場所で会おう）』をリリースすることが決定。木村に楽曲を提供すべく集ったアーティストたちの豪華な顔ぶれに、驚きの声があがっている。「今作は全11曲入りで、木村のために著名アーティスト8人が歌詞や楽曲を提供。吉田拓郎に久保田利伸、竹内まりや、AI、Uru、堂本