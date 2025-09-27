2025年4月5日（土）より読売テレビ・日本テレビ系 全国ネットにて土曜夕方5時30分放送開始の『真・侍伝 YAIBA』。第2期かぐや編の制作が決定した。＞＞＞第2期制作決定ビジュアルやキャラクター＆キャスト画像をチェック！（写真3点）『YAIBA』は、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃（くろがね やいば）がふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進する、アクション活