訓練に参加したウクライナ軍兵士＝26日、ウクライナ南部ザポリージャ州（ロイター＝共同）【キーウ共同】ロシアによる領空侵犯が東欧で相次ぎ、北大西洋条約機構（NATO）加盟国の緊張感が高まっている。国際法違反だとの非難に対し、ロシアは公海上の飛行だったとかわす。ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアの作戦の「飛び火」だとして危機感の共有を訴える。ロシアの「挑発」に乗れば緊張が激化する