YouTube動画『【遅い･不味い･汚い】8年連続で赤字をだした人気チェーン店…猛スピードで衰退した意外な理由とは』で、脱・税理士の菅原氏が登場。かつて全国に店舗を広げた「金の蔵」や「東京チカラめし」を展開する上場企業・三光マーケティングフーズの急減速を、数字と現場感で切り刻んだ。 冒頭から菅原氏は「思いとビジネスは別物だ」と断じる。ピーク時には約130店舗あった東京チカラめし