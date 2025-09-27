YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」で、60代の夫婦がリタイア後の生活における「理想と現実」について、赤裸々な体験談を語りました。動画では、リタイア後のメンタルの不調や孤独感が社会問題になっていることに触れ、自分たちの経験を共有。夫は65歳で、妻は53歳で会社員生活に終止符を打った二人。退職直後は、長年の仕事のプレッシャーから解放され、「すごい開放感」「もう通勤しなくていいん