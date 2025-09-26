YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」で、モハP氏が、大規模な暴動の末に無政府状態となったネパールのその後の状況について解説。SNSを通じて暫定首相が選出されるという、前代未聞のプロセスとその背景にある問題点を独自の視点で語った。ネパールでは、汚職が蔓延する共産主義政権がSNS規制を打ち出したことにZ世代が猛反発。SNSを駆使した抗議活動は大規模な暴動に発展し、50人以上の死者を出す事態となった