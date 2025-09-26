【BS12 トゥエルビ：「ファイブスター物語」】 9月26日26時（翌2時）～ 放送 ワールド・ハイビジョン・チャンネルは、「BS12 トゥエルビ」にて、映画「ファイブスター物語」のデジタルリマスター版を9月26日26時（9月27日2時）より放送する。 本作は、テレビアニメ「重戦機エルガイム」のキャラクターデザイン・メカニックデザインを務めた永野護氏によ