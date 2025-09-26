「ファイブスター物語」デジタルリマスター版がBS12にて本日9月26日深夜から放送！
ワールド・ハイビジョン・チャンネルは、「BS12 トゥエルビ」にて、映画「ファイブスター物語」のデジタルリマスター版を9月26日26時（9月27日2時）より放送する。
本作は、テレビアニメ「重戦機エルガイム」のキャラクターデザイン・メカニックデザインを務めた永野護氏による原作コミック第1話を元にしたアニメ映画化作品。キャラクターデザインをアニメシリーズ「ロードス島戦記」や「宇宙戦艦ヤマト2199」などを手がけた結城信輝氏が担当している。
映画「ファイブスター物語」デジタルリマスター版
9月26日26時（9月27日2時）～放送【あらすじ】
科学文明が緩やかに衰退を始めているジョーカー太陽星団を舞台に、光の神・天照（アマテラス）とその妻である人工生命体ファティマ・ラキシス、そしてファティマと共に最強の戦闘兵器モーターヘッドを駆る戦闘人間ヘッドライナーたちの数千年に及ぶ歴史を描く。星団暦2988年。惑星アドラーに降り立った美青年、レディオス・ソープ。“おひろめ”のために連れていかれたファティマ・ラシキスを助け出そうとユーバー大公の城へと乗り込むが……。ファティマとは? そしてアマテラスの正体は? 謎が謎を呼び、運命の糸は巨大な戦いに向けてつむぎだされていく……。
【メインスタッフ】
監督：やまざきかずお
脚本：遠藤明範
原作：永野護
撮影監督：三沢勝治・古林一太
美術監督：金子俊英
音楽：朝川朋之
製作：角川春樹
企画：田宮武
プロデューサー：植田益朗
キャラクターデザイン・作画監督：結城信輝
【キャスト】
堀川亮：レディオス・ソープ
川村万梨阿：ラキシス
田中秀幸：Dr.バランシュ
永井一郎：ユーバー大公
佐久間レイ：クローソー
若本規夫：ボード・ヴェラード
井上和彦：コーラス三世
速水奨：ノーミン
二又一成：トローラ
鵜飼るみ子：リトラー
横尾まり：メガエラ
佐々木るん：アイシャ
中多和宏：スパコーン
鷹森淑乃：リイ・エックス
山寺宏一：男B
