政策を訴える小川晶市長（公式HPより）週刊女性PRIME

ホテル不倫疑惑の前橋市長に「法廷では通らない」苦しすぎる言い訳

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 群馬県前橋市の市長のホテル密会疑惑について、週刊女性PRIMEが報じた
  • 市長はホテル利用を認めるも、男女関係は否定している
  • 臨時会見では、この「弁護」について離婚訴訟などでは通らないとの指摘も
記事を読む

おすすめ記事

  • 群馬県前橋市の小川晶市長（42）が部下とラブホテルに訪れていることがわかった（HPより）
    前橋市の42歳女性市長　部下の市役所幹部と2ヶ月で9回「ラブホ通い詰め」…“休憩3時間”で入室　市長は事実を認めつつ「仕事に関する相談や打ち合わせをしていた」と釈明 2025年9月24日 17時12分
  • あなたは躊躇なく履ける？使わなくなった家族の下着
    あなたは躊躇なく履ける？使わなくなった家族の下着 2025年9月24日 6時3分
  • 松嶋菜々子（写真：本誌写真部）
    「死ぬまで悪態を」松嶋菜々子　『あんぱん』で路線変更打診も“毒親怪演”続行を直訴していた！ 2025年9月25日 6時0分
  • 高市早苗「奈良の女です」演説で迷走発言連発に「へずまりゅうかよ」の声も…土壇場での“空気の読めなさ”に支援者も頭を抱える始末〈自民党総裁選〉
    高市早苗「奈良の女です」演説で迷走発言連発に「へずまりゅうかよ」の声も…土壇場での“空気の読めなさ”に支援者も頭を抱える始末〈自民党総裁選〉 2025年9月24日 17時56分
  • 群馬県前橋市の小川晶市長（42）が部下とラブホテルに訪れていることがわかった（左・Facebookより）
    【ご休憩3時間5700円】前橋・42歳女性市長に部下の市幹部と“連日ラブホ”のワケを直撃取材　“ラブホ経費”約5万円は「（市長が）すべて私費で払っています」 2025年9月25日 6時59分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 女性市長 部下とラブホ通い詰め
    2. 2. 息子の下着で汗拭いた夫に妻叫ぶ
    3. 3. 松嶋菜々子、炎上覚悟の断固拒否
    4. 4. 高市早苗氏の演説に支援者困惑
    5. 5. 市長と連日ラブホ 行為してない
    6. 6. 清水被告が保釈「ビジュ」話題
    7. 7. 芸歴13年で熱愛報道ゼロの女優
    8. 8. 前橋市長のきゅうり写真 Xで物議
    9. 9. 前橋市長の素顔は 関係者が証言
    10. 10. 長女の遺体「20年前に冷凍庫に」
    1. 11. 市長ラブホ密会 ゴゴスマで騒然
    2. 12. 土屋太鳳の激やせ姿に心配の声
    3. 13. 高市早苗氏が人気急落か 原因は
    4. 14. 別れを惜しみ…今田美桜は号泣
    5. 15. S&P500とオルカン 結局どっち?
    6. 16. ひろゆき氏 堀江氏の返しに呆然
    7. 17. 会社の金で10億円の家購入? 批判
    8. 18. 日本は「まだ時間が必要」中国
    9. 19. 国勢調査員の男を現行犯逮捕
    10. 20. 家に侵入し配信 外国人3人を逮捕
    1. 1. 女性市長 部下とラブホ通い詰め
    2. 2. 市長と連日ラブホ 行為してない
    3. 3. 前橋市長の素顔は 関係者が証言
    4. 4. 長女の遺体「20年前に冷凍庫に」
    5. 5. 会社の金で10億円の家購入? 批判
    6. 6. 救急車不出動で死亡 3人を送検へ
    7. 7. 国勢調査員の男を現行犯逮捕
    8. 8. 家に侵入し配信 外国人3人を逮捕
    9. 9. 市長ラブホ密会 半分以上ベッド
    10. 10. 死体散らばる 住み心地よくない
    1. 11. 朗希弟 大学野球部を「休部」か
    2. 12. ネット銀行が上場廃止 驚きの声
    3. 13. 断トツでPR下手 総裁選候補者1位
    4. 14. 高市氏の「鹿」発言 波紋広がる
    5. 15. 小泉進次郎氏の政策に呆れる理由
    6. 16. JICA ホームタウン事業を中止へ
    7. 17. 10月からの値上げ「3000品目超」
    8. 18. 技能実習生の蛮行で 失ったもの
    9. 19. 前橋市長「軽率な行動であった」
    10. 20. 妻爆発 61歳夫がやらかしたこと
    1. 1. 高市早苗氏の演説に支援者困惑
    2. 2. 進次郎氏 反対を押し切って出馬?
    3. 3. 絵理子議員 誕生日投稿が大荒れ
    4. 4. 社民党 ラサール氏を副党首に
    5. 5. 年金月15万の男性 生活苦に悲鳴
    6. 6. 市長ラブホ密会 釈明に指摘続出
    7. 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 8. 「ズレてる」茂木氏を歌手が批判
    9. 9. DAISO リピ買いの洗濯グッズ紹介
    10. 10. 手取り16万でレクサス 衝撃事実
    1. 11. 高市早苗氏の「外国人が鹿暴行」発言が大炎上！ 排外主義煽るトンデモ主張に野党からも批判噴出
    2. 12. かぜ薬210錠 LINEに綴られたこと
    3. 13. 立ちんぼ四天王「窃盗してない」
    4. 14. 進次郎氏の推薦人に偏りが 指摘
    5. 15. 約2人に1人「リベンジ夜更かし」
    6. 16. 立ちんぼ四天王 全国模試で13位
    7. 17. 令和のコメ騒動 得したのは誰か
    8. 18. 安中射撃場 お粗末すぎる裏事情
    9. 19. 生花や線香置かないで 注意喚起
    10. 20. 群馬知事 前橋市長に辞職を促す
    1. 1. 日本は「まだ時間が必要」中国
    2. 2. 日本が合わせろ 外国人増で苦言
    3. 3. 「日本の蛮行」韓国で指摘相次ぐ
    4. 4. ポケモン 米DHSに許可出してない
    5. 5. 客が飲んだ水に異常 中国で騒動
    6. 6. 訪日外国人 電車で老人押し倒す
    7. 7. 中国 国連総会で「S&D」拒否へ
    8. 8. Stray Kids 米1位に成功の背景
    9. 9. サウジ「トロヘナ」が抱える課題
    10. 10. 韓国人は黒い服を着る 理由解説
    1. 11. ウ大統領 露の侵攻に危機感表明
    2. 12. 李在明氏の「E・N・D」に懸念
    3. 13. マクロン氏 米大統領に緊急説明
    4. 14. 科学的に解説 妊娠の仕組み
    5. 15. 「子どもは相続放棄」中山美穂さん、突然この世を去って9カ月が過ぎたが遺産問題…韓国も注目
    6. 16. デジタルカメラの高解像度機能
    7. 17. 「iPhone 17 Pro」傷ついてる?
    8. 18. トヨタ 中国で販売網を再構築か
    9. 19. せき止め湖 満水で洪水被害に
    10. 20. 半導体業績 韓国は「不安」も
    1. 1. 高市早苗氏が人気急落か 原因は
    2. 2. S&P500とオルカン 結局どっち?
    3. 3. もう大卒に意味なし? 受け皿不足
    4. 4. ラーメン1杯3000円の印象 払拭へ
    5. 5. ティッシュ配り 成功率が約5倍に
    6. 6. うっかり交通違反 潜む落とし穴
    7. 7. 総裁選 44歳最年少候補に弱点が
    8. 8. 抗議電話「人が駆除されるべき」
    9. 9. 高さ160m ホテル誘致で広島激変
    10. 10. 回転寿司「麺類」にこだわるワケ
    1. 11. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
    2. 12. 消えた歴史番組「復活はない」
    3. 13. おトク度が高い株主優待88銘柄
    4. 14. 最賃100円UPでパート大量離職か
    5. 15. 年金繰り下げ 予想以上に絶望
    6. 16. 1日200個 幻のコロッケに迫る
    7. 17. 周りと差つく 賢い新NISA運用法
    8. 18. 感じのいい人になるには? 一言
    9. 19. コメの価格 予想以上に悪化か
    10. 20. 「自分は頭がいいと“勘違い”している人」が職場で使いがちな“1つの言葉”
    1. 1. 転売ヤー激震 メルカリ規約改定
    2. 2. LINEをパソコンで使う簡単な方法
    3. 3. 大手「eSIM」各社の手数料まとめ
    4. 4. 「消えない」LINEで絶対NGな行動
    5. 5. USB-C接続の有線イヤホン登場
    6. 6. iPadOS 26で新バージョン登場
    7. 7. 使い勝手悪い? iOS26の問題点は
    8. 8. Ankerの「寝ホン」が1割引きに
    9. 9. バクテリアが蘇生 蘇生する?
    10. 10. GoPro 360°カメラの新製品発売
    1. 11. Apple 銀座がオープンへ
    2. 12. 新Apple 銀座 全4フロアの構成
    3. 13. 塩味と旨味を感じるエレキ食器
    4. 14. YouTubeで注目のAIツール14選
    5. 15. スマホが秒速で取り出せるバッグ
    6. 16. 「撮りたい」カメラ デメリット
    7. 17. サムスン「Galaxy Watch 8」登場
    8. 18. 8K動画撮影できるカメラ「MAX2」
    9. 19. 「Osmo Nano」多機能コンボ登場
    10. 20. さくらインターネット、生成AI向け推論API基盤「さくらのAI Engine」を提供開始
    1. 1. 崖っぷち渋野日向子 縁切れの声
    2. 2. 巨人田中将大 来季以降の年俸は
    3. 3. 大谷とは真逆 朗希に重大欠陥か
    4. 4. 大谷に敵選手がまさかのお願い
    5. 5. スズキの399万円EVに関係者衝撃
    6. 6. 朝倉海 コース料理食べ救急搬送
    7. 7. 大谷超え男獲得も 転落止まらぬ
    8. 8. 順大陸上部 30年間の不適正行為
    9. 9. 突如真美子さんの動画削除される
    10. 10. 大谷ファン絶望 脅威の固め打ち
    1. 11. 涙…北口榛花を慰める姿が話題に
    2. 12. 大谷が確信歩きも すぐ全力疾走
    3. 13. 30年以上ハンマー投げ不適正行為
    4. 14. 岡本和真がビビる「1年待って」
    5. 15. カーショー、ブルペン待機を直訴
    6. 16. 朝ドラ出演タレが 突然結婚報告
    7. 17. 4カ月ぶり 朗希がメジャー復帰
    8. 18. 五輪開催へ 最低時給が「暴騰」
    9. 19. 世界陸上の運営に 湧き出る不満
    10. 20. ド軍に「どうなってんねん」反応
    1. 1. 松嶋菜々子、炎上覚悟の断固拒否
    2. 2. 清水被告が保釈「ビジュ」話題
    3. 3. 芸歴13年で熱愛報道ゼロの女優
    4. 4. 前橋市長のきゅうり写真 Xで物議
    5. 5. 土屋太鳳の激やせ姿に心配の声
    6. 6. 市長ラブホ密会 ゴゴスマで騒然
    7. 7. 別れを惜しみ…今田美桜は号泣
    8. 8. ひろゆき氏 堀江氏の返しに呆然
    9. 9. 元天才子役に「痩せたなぁ」騒然
    10. 10. ひろゆき氏 死に券問題に解決策
    1. 11. やめて 死去した元俳優への献花
    2. 12. SixTONESに触れず あのに賛辞
    3. 13. 株で爆益 水谷隼の「お宝銘柄」
    4. 14. 渡邊渚 強気な金額設定に波紋
    5. 15. 工藤静香に「痩せすぎ」心配の声
    6. 16. 蓮舫氏が炎上 深刻なマナー問題
    7. 17. タモリ 故郷の物件を次々に売却?
    8. 18. 浜田 捺印したら相手先が仰天
    9. 19. 山内 福岡での行動に華大が怒り
    10. 20. 上田晋也 正直困る店のサービス
    1. 1. 家族のため働いた男性に 悲劇が
    2. 2. 原動力は 1年半で41キロ減量成功
    3. 3. セルフレジを両替機にする客も
    4. 4. タトゥー増える優里を本気で心配
    5. 5. 結婚6年の33歳女性 離婚考える訳
    6. 6. 週休3日企業 名づけ親がすごい
    7. 7. かぼちゃを使ったレシピ 選び方
    8. 8. ローソン 人気すぎて品切れも
    9. 9. 謎だらけの転校生 正体に驚き
    10. 10. 有休の取り方に「気持ちわかる」
    1. 11. 自分を抑えられず23歳差同棲開始
    2. 12. 「橦木」はなんて読む？「し」から始まる愛知県の地名！
    3. 13. 心揺さぶり系ロマンス 独占配信
    4. 14. 産後、帰宅が遅い夫の本当の理由
    5. 15. ラクなのにきちんと感 コーデ術
    6. 16. 「ピアス開けない」誓った理由
    7. 17. 息子の名前にケチ 義母を制止
    8. 18. ワークマンの長袖トップスが優秀
    9. 19. キャンパーに人気の万能ツール
    10. 20. 「栢山」はなんて読む？「栢」はひらがな1文字！？