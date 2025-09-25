お酒の席は楽しいものだが、帰りの電車で寝過ごしてしまい手痛い出費を強いられることはよくある事のようだ。投稿を寄せたのは千葉県に住む60代女性。5〜6年前、品川でカラオケを楽しんだ後の出来事をこう振り返る。「飲み放題だったので飲み過ぎてしまった。帰りの電車で座った途端熟睡。気付いたら見知らぬ無人駅でした」先刻の楽しい記憶から一転、夜中の無人駅に独りとは冷や汗ものだ。気が動転していた女性は、とっさにタクシ