【ニューヨーク＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２３日、ロシアのウクライナ侵略を巡り、「ウクライナは、欧州連合（ＥＵ）の支援を受け、戦い、元の全領土を取り戻す立場にあると思う」と自身のＳＮＳに投稿した。ウクライナの勝利に言及し、ロシアが敗北に向かっているとの見解を示した。トランプ氏は投稿で、ロシアは戦争長期化で経済が弱まっており、「まるで張り子の虎だ」と指摘した。「時間、忍耐、欧州や北大西洋条