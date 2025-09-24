2025年9月20日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語サイトは、中国がステルス潜水艦時代を終結させる人工知能（AI）を持ちうるのかについて考察する記事を掲載した。記事は、中国の新型AIが「あらゆる状況下においても最先端の潜水艦を探査することができる」という報道が流れたことを紹介しつつ、この報道の初出が香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストであることから「技術優位の誇示と相手の無力化を示唆するという