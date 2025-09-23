子ども食堂でケーキを振る舞ってもらう様子が物議を醸している自民党の茂木敏充前幹事長（69）。総裁選に名乗りを上げているが、世論は芳しくない。発端は21日、茂木氏が東京・江戸川区の子ども食堂を視察したことだった。現地でカレーを振る舞われ、施設の運営者や子どもたちとともに食べていた茂木氏。子ども食堂の運営者と意見交換をしていると、突然バースデーソングの合唱が。すると、2人の少女がホールケーキを茂木氏の前に