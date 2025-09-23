記者会見する米下院軍事委員会のスミス筆頭委員（中央）＝23日、北京の米国大使館（共同）【北京共同】中国を訪問した米下院軍事委員会のスミス筆頭委員（民主党）ら超党派議員団が23日、北京で記者会見した。スミス氏は中国が急速に軍事力を増強する中、米中間で安全保障に関して「定期的な意思疎通がないのは危険だ」と懸念を示し、対話の必要性を訴えた。下院議員団の訪中は2019年以来。スミス氏らは李強首相や董軍国防相、