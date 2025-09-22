2019年、2つの事件が、日本社会に衝撃を与えました。京都府向日（むこう）市で発生した女性遺体遺棄事件と、滋賀県米原（まいばら）市で発生した殺人未遂事件です。いずれも容疑者は生活保護ケースワーカー（CW）でした。 ケースワーカー（CW）とは、主に自治体の福祉事務所に勤務する社会福祉の専門職（地方公務員）で、生活に困窮し生活保護を必要とする人の相談を受け、生活状況の調査・