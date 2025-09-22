º£Ç¯7·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤Ê¤É¼Ö¤Ç´í¸±¤ÊÁö¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥É¥ê¥Õ¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃËÀ­2¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÆÈ¼«¡Û¥É¥ê¥Õ¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤ÎÃËÀ­2¿Í¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤·Æ»¸òË¡°ãÈ¿µ¿¤¤·Ù»ëÄ£Æ»¸òË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©°½À¥»Ô¤Î23ºÐ¤ÎÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¤È¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î19ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ïº£Ç¯7·î6ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹¾Åì¶è³¤¤Î