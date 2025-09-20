結婚して一年足らず、愛する夫と幼い子どもと送る穏やかな日々。そんな日常は、夫からの一通の告白によって一変します。エロサイトでのやり取り、裸の動画、そしてそれをばら撒くという脅迫。これは、夫の馬鹿げた過ちが引き起こした、夫婦の信頼と絆を揺るがす物語です。『夫の裸が大公開されてしまった話』をごらんください。 夫の過ちを知った主人公。しばらく経ったある日、スマートフォンの通知音が鳴り響きます。そ