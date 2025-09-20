「エロサイトを見てる感覚」夫の甘さが招いた、あまりにも重い代償｜夫の裸が大公開されてしまった話【ママリ】

結婚して一年足らず、愛する夫と幼い子どもと送る穏やかな日々。そんな日常は、夫からの一通の告白によって一変します。エロサイトでのやり取り、裸の動画、そしてそれをばら撒くという脅迫。これは、夫の馬鹿げた過ちが引き起こした、夫婦の信頼と絆を揺るがす物語です。『夫の裸が大公開されてしまった話』をごらんください。

夫の過ちを知った主人公。しばらく経ったある日、スマートフォンの通知音が鳴り響きます。それは一通のメッセージの受信通知。中を開いてみると、なんと夫の裸が映った動画でした。しかも、その動画は夫の電話帳のほとんどの人を招待したグループメッセージで共有されていました。夫の愚かな行動の代償が、家族や仕事関係の人々にまで広がっていく様子が描かれます。

スマホに届いた、知らないグループへの招待

夫からの告白から、数日が経ちました。私は、夫の馬鹿げた行動に、怒りよりも呆れ果てていました。



「エロサイトを見ている感覚だった…」

「浮気とかをするつもりじゃなかった…」



夫は、そう言って、何度も私に言い訳をしてきました。でも、私からしたら、見ず知らずの女性と裸を見せ合うなんて、浮気と一緒です。夫の馬鹿さ加減に呆れながらも、まだ娘も小さく、離婚という選択肢は現実的ではありませんでした。どうすればいいのか、私は答えが見つからないまま、毎日を過ごしていました。



そんなある日、私のスマートフォンに通知が届きました。知らない人から、メッセージのグループに招待されたという通知でした。私は、特に気に留めることもなく、そのグループを開きました。



「え…？」



グループ名には、夫のフルネームが表示されていました。そして、参加メンバーを見て、私は、心臓が止まるかと思いました。

グループに送られていた、夫の裸の動画

そこには、夫の親、夫の仕事関係の人、そして夫の友達が招待されていました。そして、グループには、たった一つの動画が送られていました。私は、恐る恐るその動画を再生しました。



そこに映し出されていたのは、夫の裸でした。夫が、エロサイトで女性と見せ合っていた、その裸の動画でした。その瞬間、私の頭の中は真っ白になり、全身から血の気が引いていくのが分かりました。



グループに参加している人たちから、次々とメッセージが届きます。



「ユウキ、これ、どういうこ？」

「おい、ユウキ。大丈夫？」

「奥さんも子どももいるのに…」



親、友達、仕事関係の人。夫の人生に関わる、ほとんど全ての人に、この動画が見られてしまった。夫のプライバシーは、完全に踏みにじられてしまいました。私は、ショックと恥ずかしさ、そして怒りで、もうなにがなんだかよく分からなくなりました。



夫は、何十万ものお金を要求され「払わなければ裸を晒す」と言われ、さすがに悪戯だろうとすぐにブロックしたらしいのですが、相手は、さらなる手段を使ってきたのです。夫のメッセージアプリに登録された友人たちを勝手に招待し、夫の裸をさらす―――こんなひどい仕打ちが、この世にあるなんて。



私は、ただただ、震えることしかできませんでした。でも、エロサイトに登録しただけでいったいなぜ？帰宅した夫は、私の顔を見るなり、全てを察したようでした。



「ヒカリ…ごめん…」



夫は、もう、私に謝ることしかできません。



なぜ彼の個人的なメッセージアカウントが知られているのか聞くと、有料でやり取りするエロサイトで裸を見せ合った後、無料でもっと話したいと言われ、普段使っているメッセージアプリのIDを教えてしまったというのです。そのIDや夫が伝えた誕生日などの情報から、アカウントに侵入されて友人の情報を奪われたのでしょうか。自業自得としか言えませんが、恐ろしい話です…。

「なぜ、こんなことに…」夫が軽率に明かした個人情報

夫の愚かな行動が、ついに現実世界へと影響を及ぼします。不倫相手からの脅迫がエスカレートし、夫の裸の動画が身内や仕事関係者にばら撒かれるという、衝撃的な展開です。夫のプライバシーが侵害されたことで、夫だけでなく、主人公も恥と怒りを感じ、夫婦の信頼関係がさらに揺らぎます。



