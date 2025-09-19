私はアンナ。夫ショウゴ、小1の娘ネネと一緒に暮らしています。義両親はわが家からすぐのところに住んでいて、程よい距離感を保ってくれる人たち。とても良い関係を築けていると思っています。ところがある日義実家に行ってみると、思わぬものを見せられました。私はそれを見て、「なんで義母がこんなものを持っているの？」と困惑。どうやら義母も同じように困惑しているようです。私たちはひょんなことからモヤモヤを抱え込む展