熱い気持ちを生み出す、エンタメの今。エンタメ事情に詳しい識者が注目のトピックスとともに、“バズ”を生んでいるコンテンツや事象を深堀り！選び手の姿勢で共感の範囲が広がるオーディション番組新時代到来努力を重ね、デビューを目指す姿から目が離せないオーディション番組。あまたある中で、最近は選ぶ側のメッセージ性を感じられる番組が熱く支持される。「話題を集めた『No No Girls（ノノガ）』と『timelesz project（タ