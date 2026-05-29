29日、シンガポールで開かれたアジア安全保障会議で基調講演するベトナムのトー・ラム国家主席（ロイター＝共同）【シンガポール共同】アジア太平洋地域や欧米の国防相や軍高官らによるアジア安全保障会議（シャングリラ会合）が29日、シンガポールで開幕した。中東情勢の緊張で安全保障環境が揺らぐ中、アジア地域への影響などを議論。ベトナムの最高指導者トー・ラム国家主席は基調講演で世界秩序の安定には「ルールや対話、自