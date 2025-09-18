◇ナ・リーグドジャース5―0フィリーズ（2025年9月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2戦連発となる51号を放ち、ライバルのシュワバーに2本差に迫った。3―0の8回、先頭で迎えた第4打席、相手先発左腕・ルサルドが投じた6球目、真ん中付近のスイーパーをフルスイング。打球は高く美しい弧を描き、中堅右側のスタンドへと飛び込ん