ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 撮影現場での人気が高い？今田美桜にオファーが殺到している理由 今田美桜 エンタメ・芸能ニュース 現代ビジネス 撮影現場での人気が高い？今田美桜にオファーが殺到している理由 2025年9月18日 7時0分 ざっくり言うと 連続テレビ小説「あんぱん」ヒロインの今田美桜について、週刊現代が伝えた 幅広い演技力で評価が急上昇し、現在オファーが殺到しているという また、民放キー局編成幹部によると、撮影現場での人気も高いそう 記事を読む