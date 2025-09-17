今年7月、新潟駅南口周辺で面識のない10代女性の顔面を複数回殴るなどの暴行をし、重傷を負わせた疑いで16歳の女子高校生が逮捕されました。女子高校生は「態度が生意気だったのでボコボコにした」などと供述しているということです。 傷害の疑いで逮捕されたのは、住居不定の女子高校生(16)です。女子高校生は7月24日夜、新潟駅南口周辺で、面識のない10代女性の顔面を複数回殴るなどし、全治約2週間を要する脳しんとう、顔面打