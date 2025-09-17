巨大隕石の衝突は生物の大量絶滅を引き起こすほどの大災害をもたらします。地球に飛来する小惑星を衝突前に破壊する方法について、教育系YouTubeチャンネルのKurzgesagtが解説しています。Can Humanity Stop A Planet-Killing Asteroid? - YouTube巨大な小惑星は地球にたびたび接近しており、2023年には20階建てビルに相当するサイズの「2023 NT1」が月より近い位置にまで近づいていたことが明らかになっています。しかし、人類が2